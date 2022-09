Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mendes a voulu faire un énorme cadeau à Campos

Publié le 14 septembre 2022 à 14h45 par Axel Cornic

Très proches, Jorge Mendes et Luis Campos auraient pu boucler une très grosse opération lors du mercato estival après Danilo Pereira, Vitinha et Renato Sanches. L’agent portugais semblait en effet vouloir placer Rafael Leao, qui a explosé à l’AC Milan, au Paris Saint-Germain.

Découvert par Luis Campos au Sporting puis envoyé au LOSC en 2018, Rafael Leao s’est révélé à l’AC Milan la saison dernière, avec un magnifique Scudetto. Ça n’a pas échappé à son ancien mentor, qui aimerait bien l’attirer au PSG pour le faire jouer aux côtés de Kylian Mbappé.

Mendes voulait placer Leao au PSG

Cela aurait pu arriver dès cet été, grâce à Jorge Mendes. D’après les informations de Gianluca Di Marzio, l’agent de Rafael Leao aurait tenté de le placer au PSG lors du dernier mercato. La piste parisienne n’aurait pas été la seule, puisque Mendes aurait également tenté le coup avec Chelsea.

Milan travaille sur une prolongation

Après cet échec, la situation s’est compliquée, puisque du côté de l’AC Milan on a senti le danger arriver et on souhaiterait désormais prolonger Rafael Leao. Ce dernier pourrait notamment se voir offrir un salaire de 7M€ net par an, soit autant que Zlatan Ibrahimovic.