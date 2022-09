Foot - Mercato - PSG

Mercato : Tout se met en place pour ce transfert rêvé par Campos

Publié le 4 septembre 2022 à 20h30 par Axel Cornic

Il l’avait surnommé le Mbappé portugais à l’époque du LOSC et désormais, il aimerait le voir évoluer aux côtés du véritable Mbappé. Chouchou de Luis Campos, Rafael Leao serait l’un des grands objectifs du Paris Saint-Germain, mais du côté de l’AC Milan on semble vouloir prendre les devants afin d’éviter le scénario catastrophe.

Après avoir fait les beaux jours du LOSC en Ligue 1, Rafael Leao est en train de véritablement exploser à l’AC Milan. Grand artisan du Scudetto milanais, l’attaquant est devenu l’une des meilleures gâchettes de Serie A et totalise actuellement trois buts en cinq journées de championnat. Ce samedi, il a d’ailleurs été le héros du derby face à l’Inter, avec un doublé qui a offert la victoire à Milan (3-2). Des prestations qui commencent à attirer l’attention en Europe, même si un homme était déjà au courant de tout le talent du jeune crack portugais. Il s’agit bien sûr de Luis Campos, qui avait eu le flair de l’attirer au LOSC en aout 2018 et qui semble bien décidé à récidiver en le recrutant au PSG, où Leao pourrait bien être le successeur d’un Lionel Messi vieillissant ou encore d’un Neymar pas forcément apprécié par la direction.

Milan offre 4,5M€, Leao veut au moins 7M€

Il faudra toutefois composer avec les nouveaux propriétaires de l’AC Milan, qui n’ont aucune intention de laisser filer l’un des meilleurs talents de leur effectif. Tuttosport explique ce dimanche que la prestation de Rafael Leao dans le derby milanais n’a fait qu’achever de convaincre les Américains de RedBird de miser gros sur lui pour l’avenir. Son contrat se termine en juin 2024 et une grosse prolongation devrait donc lui être offerte, avec Leao qui réclamerait un salaire de 7M€ par an. Lors des derniers échanges, l’AC Milan serait allé jusqu’à 4,5M€ hors bonus.

« Je connais la volonté des dirigeants et ils veulent lui faire une offre pour prolonger son contrat »

Ce qu’on peut dire, c’est que les signaux se multiplient du côté de Milan, afin de convaincre Rafael Leao de rester. Cela a été le cas de son entraineur Stefano Pioli, tout de suite après la victoire face à l’Inter. « Ce n'est pas moi qui prends ce genre de décisions, mais je connais la volonté des dirigeants et ils veulent lui faire une offre pour prolonger son contrat » a lancé le coach rossonero, d’après Sky Sport Italia , qui a récemment annoncé que Leao ne serait visiblement pas contre le fait de poursuivre son aventure dans le nord de l’Italie.

