espoir de Mendes s’envole pour le transfert de Cristiano Ronaldo

Publié le 31 août 2022 à 13h15 par Thomas Bourseau

Représentant de Cristiano Ronaldo, Jorge Mendes n’avancerait pas vraiment dans le transfert du Portugais malgré ses multiples, mais vaines tentatives de placer l’attaquant de Manchester United aux quatre coins de l’Europe. Et il se trouve que Manchester United ne devrait pas lui faciliter la tâche. Explications.

Contrairement aux saisons précédentes, Cristiano Ronaldo ne participera pas à la campagne de Ligue des champions à venir. La cause ? En raison des résultats sportifs de Manchester United lors de l’exercice précédent, les Red Devils n’ont pas décroché leur billet pour la reine des compétitions européennes. Pas de C1 pour CR7 donc un départ de Manchester United ? Monsieur Ligue des champions semblait tout l’été refuser d’être dans un club qui n’était pas un prétendant au titre final.

Mendes se démène pour trouver un point de chute à son client

De quoi faire couler beaucoup d’encore dans la presse dans laquelle de multiples pistes ont été évoquées pour l’avenir de Cristiano Ronaldo. D’une rencontre avec le co-propriétaire de Chelsea, Todd Boehly, à des discussions avec le FC Barcelone, le Napoli et le Milan AC notamment, Jorge Mendes a tenté de se mettre toutes les chances de son côté. Quitte à offrir la possibilité à Naples et au club milanais de placer Victor Osimhen et Rafael Leao ailleurs pour que son client Ronaldo puisse avoir une place de choix dans l’un des deux pensionnaires de Serie A comme The Athletic l’a révélé ce mercredi.

Pas de résiliation de contrat à l’ordre du jour pour Ronaldo