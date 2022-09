Foot - Mercato - PSG

PSG : Le feuilleton Mbappé repart de plus belle sur le mercato ?

Publié le 14 septembre 2022 à 14h15 par Pierrick Levallet

Ce mardi, une véritable bombe a été lâchée au sujet de l’avenir de Kylian Mbappé. Alors qu’il était annoncé qu’il avait prolongé jusqu’en juin 2025, l’attaquant de 23 ans pourrait finalement quitter le PSG dès l’été 2024. Le feuilleton sur son avenir pourrait donc être relancé au cours des prochains mois. Les prétendants, eux, se bousculeraient déjà sur ce dossier.

La saison dernière, Kylian Mbappé était au coeur de nombreuses rumeurs quant à son avenir. Alors qu’il arrivait en fin de contrat, l’international tricolore était tiraillé entre rejoindre le Real Madrid, son club de rêve, ou rester au PSG. Et c’est le 21 mai que l’annonce officielle est tombée. Avant le coup d’envoi de la rencontre face au FC Metz, Nasser Al-Khelaïfi a annoncé que Kylian Mbappé restait dans la capitale jusqu’en 2025. Mais au final, l’attaquant de 23 ans pourrait partir plus tôt que prévu.

Un contrat finalement plus court que prévu

Un détail de sa prolongation raccourcirait assez drastiquement son contrat. Comme révélé par L’EQUIPE , la dernière année est une option à lever au gré de Kylian Mbappé. Autrement dit, la star du PSG est totalement maître de son destin et son contrat pourrait prendre fin en juin 2024. Le feuilleton sur son avenir, lui, pourrait être relancé dès l’été 2023.

La Premier League à l’affût, l’ombre du Real Madrid plane encore

Dans un peu plus d’un an, en janvier 2024, Kylian Mbappé sera libre de négocier avec qui il veut - comme la saison dernière - s'il décide de ne pas rester au PSG. Les prétendants, eux, ne manqueraient pas à l’appel. Le Real Madrid pourrait revenir à la charge pour enfin mettre la main sur la star de 23 ans après son échec cuisant du dernier mercato. La Premier League serait également à l’affût d’après la presse espagnole. Aussitôt terminé, le feuilleton Kylian Mbappé pourrait repartir de plus belle d’ici quelques mois...