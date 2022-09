Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Faut-il craindre un départ de Mbappé en 2023 ?

Publié le 14 septembre 2022 à 08h00 par La rédaction

Et voilà que le feuilleton Kylian Mbappé repart de plus belle. En effet, après ce qui s’est passé ces derniers mois concernant sa prolongation, l’attaquant du PSG se retrouve à nouveau au centre des rumeurs. Les dernières révélations sur son contrat n’ont échappé à personne, de quoi raviver le spectre d’un départ dans les mois à venir. Mbappé pourrait-il alors quitter le PSG l’été prochain ?

Le 21 mai dernier, le Parc des Princes a vibré… pour l’annonce de la prolongation de Kylian Mbappé. Sur la pelouse du stade, le crack du PSG a officialisé avec Nasser Al-Khelaïfi son nouveau contrat alors qu’il était annoncé en partance pour le Real Madrid. Il était ainsi annoncé que Mbappé avait prolongé jusqu’en 2025. Cela ne serait pas vraiment le cas. Selon L’Equipe , le natif de Bondy serait en réalisé lié jusqu’en 2024 avec une année supplémentaire en option. Et c’est Kylian Mbappé qui déciderait de l’activer ou non.

Un transfert en 2023 ?

La bombe a été lâchée pour Kylian Mbappé et forcément, cela a ravivé les discussions autour de son avenir. Ainsi, c’est finalement en 2024 que le Français pourrait quitter librement le PSG s’il le souhaitait. Une situation qui pourrait alors faire réfléchir le club de la capitale dès l’été prochain. En effet, Mbappé arrivant à un an du terme de son contrat au PSG, il pourrait être question d’un possible transfert. Cela pourrait être l’occasion pour le club de la capitale de récupérer un gros chèque.

Mercato - PSG : Après le Real Madrid, Mbappé a trois pistes XXL pour un transfert https://t.co/LSImHCKKi7 pic.twitter.com/15Gga6eVta — le10sport (@le10sport) September 13, 2022

Le PSG tient à Mbappé