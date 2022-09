Foot - Mercato - PSG

Coup de tonnerre pour Mbappé, le Real Madrid fait passer un message

Publié le 13 septembre 2022 à 22h15 par Bernard Colas

Libre en fin de saison dernière, Kylian Mbappé a décidé de renouveler son bail avec le PSG. Une prolongation de deux années plus une supplémentaire en option selon plusieurs sources, de quoi peut-être relancer le feuilleton Mbappé dans les prochains mois. Forcément, tous les regards sont tournés sur le Real Madrid, mais en Espagne, on a d’autres priorités.

C’est une annonce que n’attendaient plus les supporters du PSG. Le 21 mai dernier, le club de la capitale officialisait la prolongation de Kylian Mbappé, révélant la nouvelle au public du Parc des Princes avant la rencontre face à Metz. Un nouveau contrat de trois ans était alors évoqué pour l’international français, mais ce mardi, L’Équipe a fait une révélation qui pourrait avoir de grosses conséquences.

Mbappé libre en 2024 ?

En effet, le quotidien sportif a révélé dans ses colonnes que Kylian Mbappé avait en réalité prolongé pour deux saisons, plus une supplémentaire en option. Le champion du monde tricolore aura le dernier mot en 2024 concernant cette année de plus au PSG, obligeant le club de la capitale à se pencher sur ce dossier dès la fin de la saison pour éviter de voir l’attaquant entrer dans sa dernière année de contrat, et ainsi revivre un nouveau feuilleton.

Le Real Madrid reste indifférent