Foot - Mercato - PSG

PSG : Un pacte secret a déjà été conclu avec Mbappé pour son avenir

Publié le 13 septembre 2022 à 19h45 par Bernard Colas

Alors qu’une prolongation de trois ans était évoquée pour Kylian Mbappé, ce dernier a finalement renouvelé son bail pour deux saisons avec le PSG, avec une année supplémentaire en option. L’international français aura le dernier mot dans ce dossier, mais les deux parties se serait déjà mis d’accord sur un point.

Le 21 mai dernier, Nasser Al-Khelaïfi annonçait fièrement la prolongation de Kylian Mbappé au Parc des Princes. L’attaquant français avait sur lui un maillot du PSG floqué du nombre 2025, laissant ainsi croire qu’il avait renouvelé son bail pour trois saisons. Mais ce mardi, L’Équipe révèle que Kylian Mbappé est en réalité engagé jusqu’en 2024, avec une année supplémentaire en option.

Les deux parties se seraient déjà entendues sur un point

Selon le quotidien sportif, Kylian Mbappé aura le dernier mot pour son avenir et décidera, ou non, d’activer cette option afin d’être lié au PSG jusqu’en juin 2025. Pour le club de la capitale, le feuilleton Mbappé pourrait alors reprendre dès l’été prochain, pour éviter de voir le Bondynois partir libre en 2024, mais les deux parties se seraient déjà entendues sur un point.



Mercato - PSG : Le PSG répond à la bombe lâchée sur Kylian Mbappé https://t.co/P6aig3sYM5 pic.twitter.com/zNP4X4yFo4 — le10sport (@le10sport) September 13, 2022

Le PSG et Mbappé veulent maintenir le dialogue