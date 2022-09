Foot - Mercato - PSG

PSG : Une intervention peut tout changer pour le mercato de Mbappé

Publié le 13 septembre 2022 à 18h15 par Arthur Montagne

Alors que Kylian Mbappé a finalement prolongé son contrat en fin de saison dernière, il semblerait que son contrat soit plus court que prévu. En effet, au lieu de signer pour trois ans, l'attaquant du PSG aurait prolongé jusqu'en 2024 avec une option pour une saison supplémentaire qui sera négociée entre les deux parties. Et c'est la mère de l'attaquant français qui devra se charger de ces discussions.

C'est officiel depuis un peu plus de trois mois, Kylian Mbappé a prolongé son contrat avec le PSG. Néanmoins, alors que le club avait communiqué sur prolongation de trois ans, soit jusqu'en 2025, L'EQUIPE a révélé qu'il s'agissait en réalité d'un contrat de deux saisons plus une en option.

Le PSG et Mbappé vont devoir discuter pour 2025

Et alors que L'EQUIPE assure que Kylian Mbappé sera le seul décideur concernant l'activation ou non de cette clause, Edu Aguirre, annonce le contraire. Pour le journaliste du Chiringuito , le PSG aura également son mot à dire et pourra empêcher son attaquant de partir libre en 2024, même s'il le souhaite.

La mère de Mbappé va gérer les négociations

Néanmoins, afin que la saison en option dans le contrat de Kylian Mbappé soit activée, le PSG et son attaquant devront donc négocier, et d'après Edu Aguirre, c'est la mère de l'international français qui sera en charge des discussions, et personne d'autre. Cela représenterait donc un changement majeur dans la galaxie Mbappé, puisque jusque-là, son père avait également une place prépondérante dans les négociations.