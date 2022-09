Foot - Mercato - PSG

Après la bombe lâchée sur Mbappé, Ancelotti sort du silence

Publié le 13 septembre 2022 à 13h45 par Pierrick Levallet mis à jour le 13 septembre 2022 à 13h46

La saison dernière, Kylian Mbappé était annoncé très fortement du côté du Real Madrid. Mais finalement, l’attaquant de 23 ans a prolongé au PSG. Sauf qu’un léger détail de sa prolongation pourrait relancer son avenir dès cet été. Carlo Ancelotti a donc été interrogé sur le sujet en conférence de presse ce mardi. Et l’entraîneur italien avoue ne penser à aucun joueur pour l’instant.

Juste avant le coup d’envoi du match comptant pour la dernière journée de Ligue 1, le PSG officialisait la prolongation de Kylian Mbappé. Annoncé très fortement du côté du Real Madrid, son club de rêve, l’attaquant de 23 ans avait finalement décidé de rester dans la capitale. Son choix avait provoqué l’immense colère des supporters madrilènes, qui croyaient très sérieusement en la venue de la star française. Mais finalement, un petit détail dans la prolongation de Kylian Mbappé pourrait totalement relancer le dossier.

La dernière année du contrat de Mbappé est en option

Selon les informations de L’Equipe , Kylian Mbappé n’aurait en réalité prolongé que jusqu’en juin 2024. La dernière année serait une option et « est à la discrétion de Kylian Mbappé » à en croire le quotidien sportif. Autrement dit, l’international tricolore sera maître de son destin et décidera lui-même s’il veut rester à Paris jusqu’en 2025 ou non. De quoi relancer son avenir dès cet été. Et le Real Madrid pourrait revenir à la charge.

«Nous ne pensons pas à changer de joueurs»