Mercato : La vérité éclate sur cet échec de Pochettino

Publié le 13 septembre 2022 à 20h10 par Thomas Bourseau

Certes, Mauricio Pochettino semblait particulièrement bien placé pour prendre la succession de Thomas Tuchel sur le banc de Chelsea au vu de son pedigree en Premier League. Cependant, les Blues lui ont préféré Graham Potter. Et le choix de Todd Boehly semblait arrêté depuis cet été. Explications.

À la fin de la saison dernière, les décideurs du PSG ont décidé d’emmener le projet QSI vers une autre direction. Ce dernier s’est donc séparé de Leonardo qui occupait alors le rôle de directeur sportif et de Mauricio Pochettino, ex-entraîneur du club de la capitale.

Pochettino était annoncé du côté de Chelsea pour remplacer Tuchel

Depuis, Mauricio Pochettino est sans club, mais est tout de même annoncé du côté du FC Séville, au même titre que Jorge Sampaoli, afin de prendre les rênes de l’effectif du club andalou. Cependant, Pochettino aurait pu effectuer son retour en Angleterre, où il a officié à Southampton et à Tottenham si Graham Potter ne lui avait pas grillé la priorité à Chelsea.

Pochettino avait perdu la bataille pour Chelsea depuis cet été