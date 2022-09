Foot - Mercato

Mercato : Un coup de théâtre se dessine pour l’avenir de Ronaldo

Publié le 14 septembre 2022 à 17h00 par Axel Cornic

Actuellement à Manchester United et après avoir passé un été à chercher un nouveau club, Cristiano Ronaldo pourrait bien se laisser tenter par une destination exotique. Le quintuple Ballon d’Or aurait en effet été la cible d’une offre multimillionnaire initialement refusée… mais qui pourrait bien le faire réfléchir à l’avenir !

Non le retour de Cristiano Ronaldo à Manchester United n’a rien d’une belle histoire. Alors qu’il avait connu le succès à Old Trafford dans les années 2000, le Portugais traverse une période de profonds doutes dans le nord de l’Angleterre, avec son équipe qui aligne d’ailleurs les résultats décevants. Sans la Ligue des Champions, il a tout tenté cet été afin de trouver un nouveau club et après avoir été lié au PSG, à Chelsea ou encore au Bayern Munich il a fini pas rester à Manchester United.

Mbappé, marabout… Après la polémique Pogba, Deschamps doit gérer d’autres galères https://t.co/ZsTwp2i4GI pic.twitter.com/ohPGBCaf0Y — le10sport (@le10sport) September 14, 2022

Une offre de 242M€ sur deux ans refusée ?

D’après les informations de CNN Portugal , Cristiano Ronaldo aurait toutefois pu quitter Manchester United, pour rejoindre le club saoudien d’Al-Hilal. Ce dernier lui aurait formulé une offre incroyable de 2,4M€ par semaine sur deux années, soit un total de 242M€ ! Une offre alléchante, qui n’a toutefois pas fait plier Cristiano Ronaldo, dont le seul intérêt était de disputer la Ligue des Champions.

« J'aime Cristiano Ronaldo en tant que joueur et j'aimerais le voir jouer en Arabie saoudite »

Cette piste a été confirmée à demi-mot par Yasser Al-Misehal, qui a confié qu’il aimerait beaucoup voir Cristiano Ronaldo jouer un jour en Arabie Saoudite. « Nous avons déjà vu certains grands joueurs qui jouaient en Premier League venir dans le championnat saoudien » a déclaré à The Athletic , le président de la Fédération saoudienne de football. « J'aime Cristiano Ronaldo en tant que joueur et j'aimerais le voir jouer en Arabie Saoudite, mais cela n'arrivera pas avant janvier malheureusement ».

Cristiano Ronaldo pourrait bien se laisser tenter