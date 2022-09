Foot - Mercato

Mercato : Une surprise concoctée par Zidane pour son retour ?

Publié le 16 septembre 2022 à 16h15 par Thomas Bourseau

En plus du PSG, le nom de Zinedine Zidane revient occasionnellement du côté de la Juventus. Et bien que l’Équipe de France soit son objectif prioritaire comme il l’a fait savoir en juin dernier, Zidane se verrait bel et bien s’asseoir sur le banc de la Vieille Dame à l’avenir.

Au printemps 2019, après avoir quitté le Real Madrid au top quelques mois plus tôt en ayant remporté une troisième Ligue des champions de suite, Zinedine Zidane faisait son retour à la Casa Blanca où il a notamment raflé une Liga en 2020. Néanmoins, en mai 2021, Zidane a une nouvelle fois quitté le Real Madrid et se retrouve sans club depuis.

« J’ai envie de boucler la boucle avec l'équipe de France »

Ayant été annoncé au PSG pour succéder à Mauricio Pochettino à l’intersaison, Zinedine Zidane ne cachait pas sa volonté de prendre les rênes de l’Équipe de France en juin dernier à l’occasion d’un entretien accordé à L’Équipe . « J'en ai envie, bien sûr. Je le serai, je l'espère, un jour. Quand ? Ça ne dépend pas de moi. Mais j'ai envie de boucler la boucle avec l'équipe de France ».

Mercato : Un couac est révélé pour l'avenir de Zidane https://t.co/Sl2kmEunDq pic.twitter.com/hPy7huND7I — le10sport (@le10sport) September 16, 2022

La Juventus ferait partie des plans de Zidane