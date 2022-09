Foot - Mercato - OM

OM : Un avertissement est lancé à Dieng après son mercato

Publié le 16 septembre 2022 à 16h00 par Arthur Montagne

Poussé au départ cet été, Bamba Dieng a finalement vu son transfert échouer dans les dernières minutes du mercato à cause d'un problème à la visite médicale. Désormais, l'international sénégalais doit rapidement redresser la barre afin de retrouver du temps de jeu avec l'OM. Aliou Cissé le prévient d'ailleurs assez clairement en vue de la Coupe du monde.

Cet été, Pablo Longoria a essayé de dégraisser au maximum l'effectif de l'OM afin de renflouer les caisses. Dans cette optique, Bamba Dieng a été écarté afin de faciliter son transfert. En vain, puisque l'international sénégalais, qui était proche de rejoindre l'OGC Nice, n'a finalement pas rejoint les Aiglons à cause d'un problème lors de la visite médicale. Désormais, Bamba Dieng joue très peu, et Aliou Cissé lui recommande de faire des efforts.

Mercato - OM : Le feuilleton Dieng relancé après son faux transfert https://t.co/kOq4J5PwUT pic.twitter.com/ITkn47uohA — le10sport (@le10sport) September 16, 2022

«C’est à lui de se battre pour changer la situation»

« On l’a fait venir avec nous pour lui montrer qu’on avait confiance en lui. Mais, en réalité, c’est à lui de se battre aussi pour changer la situation dans laquelle il est. Le temps va vite et, dans un mois quasiment, on a une compétition très importante (…) Maintenant, il y a une réalité du mois de septembre, qui sera peut-être différente du mois de novembre. Je suis sûr et certain qu’au mois de novembre, ça ne sera peut-être pas la même liste parce que les choses vont s’améliorer », lance le sélectionneur du Sénégal en conférence de presse.

«Il n’y aura pas de passe-droit»