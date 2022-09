Foot - Mercato - OM

OM : Après son transfert raté, Dieng reçoit un coup de pression

Publié le 16 septembre 2022 à 14h45 par Arthur Montagne

Ecarté du groupe cet été afin de faciliter son transfert, Bamba Dieng est finalement resté à l'OM après avoir raté sa visite médicale pour rejoindre l'OGC Nice. Et alors qu'il n'a toujours pas disputé la moindre minute cette saison, son sélectionneur Aliou Cissé lui recommande de faire les efforts pour revenir à son meilleur niveau.

Cet été, l'OM a tout tenté pour se séparer de Bamba Dieng. Le jeune sénégalais n'entrait plus dans les plans d'Igor Tudor et Pablo Longoria a essayé de lui trouvé une porte de sortie en vue de renflouer les caisses du club. L'OGC Nice a failli boucler le transfert puisque l'offre des Aiglons estimée à 12M€ avait été acceptée, mais la visite médicale a révélé un problème. Par conséquent, Bamba Dieng est resté à Marseille où son temps de jeu est nul, ce qui inquiète Aliou Cissé.

«C'est à lui de se prendre en main»

Présent en conférence de presse, le sélectionneur du Sénégal, qui a convoqué Bamba Dieng, met toutefois la pression sur l'attaquant de l'OM. « Bamba, s’il est à Marseille, c’est parce qu’il a les qualités, mais il faut qu’il comprenne qu’on ne lui fera aucun cadeau et c’est à lui de se prendre en main, c’est à lui d’avancer et de croire en lui et de travailler… », assure-t-il avant d'en rajouter une couche.

«C’est à lui de se battre aussi pour changer la situation»