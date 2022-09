Foot - Mercato - PSG

Pour la première fois, Campos explique son choix

Publié le 16 septembre 2022 à 18h30 par Axel Cornic

Nouvel architecte du projet, Luis Campos est désormais l’homme aux commandes du Paris Saint-Germain, son troisième club français après l’AS Monaco et le LOSC. Pour la première fois ce vendredi, il s’est confié au sujet de son choix de rejoindre le PSG, expliquant avoir été approché par le président Nasser Al-Khelaïfi en personne.

Certains parlent de lui comme l’homme qui transforme en or tout ce qui touche. Dans un passé récent, Luis Campos a en effet mené l’AS Monaco et le LOSC jusqu’à un titre de Champion de France à priori inespéré, construisant des projets très solides et découvrant des talents comme Kylian Mbappé ou encore Rafael Leao. Principale victime de ces succès, le PSG a décidé de s’attacher ses services et depuis cet été, Campos est le Conseiller stratégique du club.

« Je dois remercier le président Nasser Al-Khelaïfi »

Lors d’un entretien accordé ce vendredi à RMC Sport , il est revenu pour la première fois sur ce choix de rejoindre le PSG. « Je dois remercier le président Nasser Al-Khelaïfi » a expliqué Luis Campos. « Quand il m’a fait la proposition, j’ai pensé que c’était une grande opportunité et je voulais revenir dans le sport français. J’ai beaucoup travaillé dans ce championnat depuis dix ans et le PSG est la référence du football français ».

Campos et Galtier, le nouveau duo fort du PSG

Dès son arrivée, Luis Campos s’est rapidement mis au travail et a ainsi choisi le successeur de Mauricio Pochettino, avec Christophe Galtier. Les deux hommes se connaissent très bien, puisqu’ils ont travaillé ensemble au LOSC, avant que le Portugais ne parte et ne laisse le Français seul. C’est une situation assez inédite au sein du PSG, puisque on sent enfin un véritable lien entre l’entraineur du PSG et celui que l’on peut en quelque sorte considérer comme le directeur sportif du club.

Un bilan qui aurait pu être parfait

Son travail ne s’est pas arrêté là, puisque lors du mercato il a modifié en profondeur l’effectif du PSG, doublant quasiment tous les postes. Cela a notamment été le cas au milieu, un secteur totalement révolutionné avec énormément de départs et les arrivées de Vitinha, Renato Sanches et Fabian Ruiz. Seul point noir, la défense centrale. Uniquement concentré sur Milan Skriniar cet été, Campos n’a en effet pas su offrir un renfort dans ce secteur à Christophe Galtier.