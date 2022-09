Foot - PSG

PSG : Après la polémique Galtier, le gouvernement fait le point

Publié le 16 septembre 2022 à 07h00 par Thibault Morlain

Il y a quelques jours, Christophe Galtier s’est retrouvé au coeur de la polémique. La raison ? Sa réponse à une question concernant l’écologie et les déplacement en jet privé du club de la capitale. Cela a par la suite pris une ampleur incroyable, gagnant la sphère politique, ouvrant alors le débat sur les déplacements des clubs. Ce jeudi, la ministre des Sports a fait le point.

En se rendant à Nantes en jet privé, le PSG ne pensait pas déclencher la polémique. C’est d’abord le patron de TGV qui avait soulevé le problème écologique à propos des déplacements des Parisiens. Et c’est finalement une réponse polémique de Christophe Galtier sur le sujet qui a fait tout s’emballer. Même les politiques se sont emparés de la question étant donné le contexte écologique actuel. Alors que cette affaire autour du PSG et de Galtier a rouvert les débats à propos des déplacements de clubs, Amélie Oudéa-Castéra, ministre des Sports, en a dit plus sur les avancées à l’occasion d’un entretien accordé au Parisien .

« Une vraie volonté de s’engager résolument dans un effort de sobriété énergétique »

« Des groupes de travail ont été mis en place ? On a démontré une vraie volonté de l’ensemble du sport français de s’engager résolument dans un effort de sobriété énergétique. Les conclusions de la démarche que j’ai engagée à la demande de la Première ministre avec ma collègue Agnès Pannier-Runacher dans ce domaine lui seront remises début octobre. Mais nos travaux ne se limitent pas à la question de l’énergie. Dès octobre, je souhaite que nous puissions aller plus loin sur la question de l’adaptation au changement climatique de la pratique et des organisations sportives », a-t-elle d’abord expliqué.

Quelles solutions ?