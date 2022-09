Foot - PSG

PSG : Messi meilleur que Benzema, une grosse nouvelle tombe

Buteur face au Maccabi Haïfa (3-1), Lionel Messi est devenu le premier joueur de l'histoire à marquer lors de 18 saisons consécutives en Ligue des champions, dépassant ainsi Karim Benzema. Avec cette réalisation, l’Argentin du PSG dépasse également Cristiano Ronaldo, qui a marqué au moins un but contre 38 équipes différentes, contre 39 désormais pour La Pulga.

Ce mercredi face au Maccabi Haïfa, le PSG n’a pas vraiment été convaincant dans le jeu, mais cela n’a pas empêché les hommes de Christophe Galtier d’empocher les trois points dans cette deuxième journée de Ligue des champions (3-1) grâce à des réalisations de Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi. Ce dernier est d’ailleurs entré un peu plus dans l’histoire au cours de la rencontre.

Lionel Messi dépasse Karim Benzema

Avec son but à la 36e minute, Lionel Messi a fait tomber deux nouveaux records. Le numéro 30 du PSG est le premier joueur de l'histoire à marquer lors de 18 saisons consécutives en Ligue des champions, dépassant ainsi Karim Benzema, qui a marqué lors des 17 dernières campagnes de Ligue des champions et qui aura l'occasion d'égaler Messi dans les prochaines semaines. De son côté, Cristiano Ronaldo a marqué lors de 16 campagnes successives. Seul un transfert cet hiver lui permettrait de se rapprocher de Lionel Messi et Karim Benzema, Manchester United disputant cette saison la Ligue Europa.

Un record de Cristiano Ronaldo tombe

Cristiano Ronaldo voit également un autre record lui appartenant tomber, puisque le Maccabi Haïfa est devenu la 39e équipe à encaisser un but du septuple Ballon d’Or en Ligue des champions. C'est une de plus que la star portugaise, bloquée à 38.