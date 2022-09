Foot - PSG

PSG : Neymar pousse un énorme coup de gueule

Publié le 15 septembre 2022 à 08h15 par Arthur Montagne mis à jour le 15 septembre 2022 à 08h16

Buteur en toute fin de match contre le Maccabi Haïfa (3-1), Neymar a pris un carton jaune pour une célébration jugée provocante par l'arbitre. Un avertissement qui a clairement agacé la star brésilienne qui a poussé un coup de gueule après le match sur ses réseaux sociaux.Christophe Galtier a également réagi.

Après une rencontre assez poussive, le PSG a fini par s'imposer sur la pelouse du Maccabi Haïfa (3-1). Notamment grâce à un but de Neymar en toute fin de match. Satisfait d'offrir la victoire aux siens, le Brésilien a fêté son but avec la même célébration que celle qui utilise depuis le début de saison. Et pourtant, Daniel Siebert, l'arbitre de la rencontre a estimé que c'était déplacé et a donc averti Neymar.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par NJ 🇧🇷 (@neymarjr)

«C’est un grand manque de respect»

Un carton jaune que Neymar n'a pas du tout apprécié comme il l'a fait savoir sur Instagram : « Manque de respect total pour l’athlète. Ce genre de chose ne peut pas arriver. Je prends le jaune pour n’avoir tout simplement rien fait. Et l’arbitre ? Il ne dit même pas qu’il s’est trompé. C’est un grand manque de respect . » Une situation également commentée par Christophe Galtier en conférence de presse.

«Je lui ai juste demandé de rester très calme»