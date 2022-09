Foot - PSG

PSG : Les stars de Galtier affolent les compteurs

Publié le 15 septembre 2022 à 13h00 par Arthur Montagne

Contre le Maccabi Haïfa, le PSG a eu du mal à faire la différence, mais a terminé par s'imposer, notamment à grâce à son trio offensif. Lionel Messi, Kylian Mbappé et Neymar ont chacun inscrit un but pour offrir la victoire aux Parisiens (3-1). D'ailleurs, avec ces réalisations, ils entrent tous à leur façon dans l'histoire.

Comme très souvent, le PSG s'en est remis à ses stars pour faire la différence et venir à bout du Maccabi Haïfa en Ligue des champions mercredi soir. Rapidement menés au score, les Parisiens ont finalement inversé la tendance pour s'imposer trois buts à un. Pas de jaloux, les trois stars offensives ont marqué. Lionel Messi a égalisé avant que Kylian Mbappé ne donne l'avantage aux siens. Finalement, en toute fin de match, c'est Neymar qui scellera la victoire du PSG (3-1) qui s'en est encore remis à son trio pour faire la différence.

Mbappé égale Cavani en Europe...

Des buts qui ont permis à chacun d'entre eux d'entrer dans l'histoire à leur façon. En inscrivant son trentième but sur la scène européenne avec le PSG, Kylian Mbappé a égalé le total d'Edinson Cavani qui était jusque-là le seul meilleur buteur de l'histoire parisienne sur la scène européenne. Dans le même temps, Neymar a atteint la barre des 21 buts avec le PSG en Ligue des champions, ce qui lui permet de dépasser Zlatan Ibrahimovic et de se positionner juste derrière Kylian Mbappé et Edinson Cavani.

... et se rapproche du record total

Et Kylian Mbappé se rapproche également du record total de buts d'Edinson Cavani. En effet, l'attaquant français a inscrit son 181e but avec le PSG et n'est donc plus qu'à 19 unités des 200 réalisations du Matador . Auteur de 10 buts en 8 apparitions depuis le début de la saison, Kylian Mbappé devrait très rapidement devenir le meilleur buteur de l'histoire du PSG s'il poursuit sur ce rythme.

Messi fait tomber un record de Cristiano Ronaldo

Habitué aux statistiques démentielles, Lionel Messi a également fait tomber un record mercredi soir. En effet, l'Argentin affrontait pour la première fois le Maccabi Haïfa qui est devenu la 39e victime européenne de La Pulga. Lionel Messi a effectivement marqué au moins un but contre 39 équipes différentes en Ligue des champions. C'est un de plus que Cristiano Ronaldo, bloqué à 38. Et le Portugais ne pourra pas combler son retour cette saison puisqu'il est présent en Ligue Europa avec Manchester United. En revanche, Cristiano Ronaldo peut se consoler en se disant qu'il a toujours une belle avance sur son rival de toujours au classement des meilleurs buteurs de l'histoire de la Ligue des champions. La star portugaise (141 buts) possède effectivement une marge de 15 unités sur Lionel Messi (126 buts).