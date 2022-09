Foot - Mercato - PSG

PSG : Mbappé fait le forcing pour son transfert, l'Espagne enrage

Publié le 15 septembre 2022 à 10h15 par Arthur Montagne

Quelques mois après l'annonce de la prolongation de Kylian Mbappé, qui a donc snobé le Real Madrid, l'attaquant du PSG continue de faire parler de lui en Espagne. Sa décision n'a clairement pas été digérée du côté du club madrilène qui ne manque pas de fracasser l'international français.

Sous contrat jusqu'en juin dernier, Kylian Mbappé a finalement décidé de prolonger son contrat au PSG, snobant ainsi le Real Madrid qui a été très chaud jusqu'au dernier moment. Mais son choix ne passe toujours pas en Espagne, surtout après ses récentes déclarations.

Mbappé reparle du Real Madrid

En effet, ces derniers jours, Kylian Mbappé a évoqué l'éventualité de signer un jour au Real Madrid. « Vous ne savez jamais ce qu’il va se passer. Je n’ai jamais joué là-bas, je n’appartiens pas au club, mais on dirait que c’est comme chez moi ou quelque chose comme ça », confiait l'attaquant du PSG dans les colonnes du New York Times . Une déclaration qui n'est pas du tout passée en Espagne.

«Qu'il ne vienne pas mendier»