Foot - Mercato - PSG

PSG : Quelle prolongation doit être la priorité de Campos ?

Publié le 15 septembre 2022 à 08h00 par La rédaction

Si le marché des transferts a refermé ses portes, pour Luis Campos, le travail est encore loin d’être terminé au PSG. En effet, après avoir renforcé l’effectif de Christophe Galtier, le Portugais va devoir devoir se pencher sur de nombreuses prolongations à Paris. Mais laquelle doit-être bouclée en priorité pour Campos ?

Arrivé cet été au PSG, Luis Campos n’aura pas mis longtemps avant de faire ses preuves, réalisant un très bon mercato estival, malgré quelques échecs tout de même. Pour autant, l’heure n’est pas encore au repos pour le Portugais. En effet, de nombreux dossiers et pas des moindres vont s’empiler sur le bureau de Campos dans les semaines à venir.

Une vague de prolongations

En effet, au PSG, il y aura plusieurs prolongations à gérer. Et ce sont des cadres de Christophe Galtier qui sont concernés. Il y a notamment les cas de Lionel Messi et Sergio Ramos, eux qui sont en fin de contrat en juin 2023 avec le club de la capitale. Mais la liste ne s’arrête pas là au PSG. En effet, Marco Verratti, Marquinhos et Presnel Kimpembe devraient également faire l’objet de discussions en vue d’un nouveau bail à Paris.

Mercato - PSG : Sergio Ramos prend une grosse décision pour son avenir https://t.co/UTKNYdN4YS pic.twitter.com/rJ3TkjBjm0 — le10sport (@le10sport) September 14, 2022

Et Mbappé ?

De plus, le cas Kylian Mbappé pourrait également rapidement revenir sur la table. En effet, suite au dernière révolution sur son contrat au PSG, les questions vont se poser. Alors que le Français serait lié jusqu’en 2024 avec une année supplémentaire en option, il pourrait y avoir un débat entre le vendre en 2023 et éviter un départ libre, ou bien tout faire pour le convaincre de prolonger son aventure au PSG un peu plus longtemps…



Alors, quelle prolongation doit être la priorité de Campos ?