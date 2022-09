Foot - Mercato - PSG

PSG : Cet été, Neymar avait les idées claires pour son mercato

Publié le 15 septembre 2022 à 06h30 par Thomas Bourseau

Neymar est désormais contractuellement lié au PSG jusqu’en juin 2027 grâce à une option qui s’est automatiquement activée en juillet dernier et ce, bien que le Paris Saint-Germain semblait prêt à se séparer du Brésilien. Pour autant, un départ n’aurait jamais effleuré l’esprit de Neymar à l’intersaison.

À l’arrivée de Luis Campos en tant que conseiller football du PSG le 10 juin dernier, il a immédiatement été question d’un gros renouvellement de l’effectif qui allait être confié à Christophe Galtier le 5 juillet.

Al-Khelaïfi avait teasé un éventuel départ de Neymar

D’ailleurs, le président Nasser Al-Khelaïfi affirmait lors d’une interview pour Le Parisien le 21 juin dernier que l’ère des paillettes et du bling-bling était révolue au PSG et lorsqu’il fut notamment interrogé sur le cas Neymar à ce sujet, Al-Khelaïfi n’avait pas écarté l’idée d’un départ. Le numéro 10 du PSG avait cependant pris ses précautions.

PSG : Le nouveau Neymar fait l’unanimité à Paris https://t.co/x9T5LtidJ0 pic.twitter.com/MZuFENNBz2 — le10sport (@le10sport) September 14, 2022

Neymar, sous contrat jusqu’à l’été 2027 depuis juillet

En mai 2021, au moment de la prolongation du contrat de Neymar jusqu’en juin 2025 au PSG, le10sport.com vous révélait en exclusivité qu’à compter du 1er juillet 2022, deux années supplémentaires allaient s’ajouter sur le bail du Brésilien qui est désormais lié au PSG jusqu’en juin 2027. De quoi justifier sa déclaration de mai dernier à Oh My Goal concernant son désir de poursuivre au PSG et une nouvelle fois lors de la tournée de préparation au Japon en juillet. De plus, alors qu’il revient à son meilleur niveau en ce début de saison, Neymar n’est douté de personne au sein du vestiaire.

Neymar n’a jamais pensé à quitter Paris cet été