Foot - Mercato - RC Lens

Mercato : Enorme coup de tonnerre au RC Lens ?

Publié le 15 septembre 2022 à 04h45 par Thibault Morlain

Depuis sa remontée en Ligue 1, le RC Lens s’est imposé comme l’une des meilleures équipes de Ligue 1. Et cela, les Sang et Or le doivent notamment à leur entraîneur : Franck Haise. C’est en grande partie lui qui est à l’origine de la réussite des Lensois. Et forcément, le succès éveille les convoitises. De quoi alors craindre un possible départ de Franck Haise ?

Cela fait maintenant deux saisons que le RC Lens s’invite dans le haut de tableau de la Ligue 1, réussissant à bousculer les cadors du championnat de France. Et pour cela, il faut notamment remercier Franck Haise, l’entraîneur des Sang et Or. C’est lui qui réussit à tirer le meilleur de ses joueurs et à amener le RC Lens vers les sommets. Et cela pourrait ouvrir certains portes à Haise.

Mercato - FC Nantes : La mise au point du RC Lens sur Kakuta https://t.co/ofSU2tIrTZ pic.twitter.com/ekJZjcD0H4 — le10sport (@le10sport) September 12, 2022

Graham Potter s’en va…

Et pour Franck Haise, l’avenir pourrait notamment s’écrire du côté de la Premier League. En effet, Brighton vient de perdre son entraîneur, Graham Potter. Ce dernier n’a pas été viré, mais a été débauché par Chelsea. Suite au licenciement de Thomas Tuchel, les Blues ont alors sorti le chéquier pour aller chercher Potter.

… Haise arrive ?