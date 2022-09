Foot - Mercato - Real Madrid

Real Madrid : La succession d’Ancelotti s’active, Tuchel favori ?

Publié le 12 septembre 2022 à 22h15 par Thibault Morlain

A la surprise générale, Chelsea s’est donc séparé de Thomas Tuchel. Alors que les Blues ont décidé de faire confiance à Graham Potter, l’ancien entraîneur du PSG se retrouve lui à nouveau libre. La question est alors de savoir où il pourrait rebondir à l’avenir. Alors que la cote de Tuchel reste toujours importante sur le marché, cela pourrait se passer du côté du Real Madrid.

Arrivé sur le banc de Chelsea en janvier 2021, Thomas Tuchel avait réussi quelques mois plus tard à remporter la Ligue des Champions. Un exploit qui ne l’a toutefois pas sauvé du licenciement. Quelques semaines seulement après le début de cette nouvelle saison, les Blues ont décidé de se séparer de l’Allemand, alors que les résultats n’étaient pas vraiment bons. De nouveau viré, Tuchel se retrouve donc libre et à la recherche d’un nouveau club.

Direction le Real Madrid ?

Quel sera alors le prochain club de Thomas Tuchel ? Cela pourrait être le Real Madrid. En effet, selon les informations de The Athletic , l’Allemand pourrait être le remplaçant de Carlo Ancelotti s’il venait à partir l’été prochain. Sous contrat jusqu’en 2024 chez les Merengue, Ancelotti avait d’ailleurs récemment lâché : « Cette période au Real Madrid clôturera ma carrière. Après les Blancs, je prendrai ma retraite ».

