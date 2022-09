Foot - PSG

PSG : Mbappé annonce son rêve pour son avenir

Publié le 14 septembre 2022 à 11h45 par Arthur Montagne

Toujours très ambitieux, Kylian Mbappé a déjà un palmarès impressionnant du haut de ses 23 ans. Néanmoins, il lui manque toujours le Graal européen, à savoir une victoire en Ligue des champions. Par conséquent, l'attaquant du PSG ne cache pas que c'est son grand rêve.

Auteur d'un début de saison très impressionnant, le PSG espère enfin être en mesure de remporter la Ligue des champions, compétition après laquelle le Qatar court depuis 10 ans. C'est également le rêve de Kylian Mbappé qui espère bien le réaliser cette année avec le PSG.

🔝📺✨Notre numéro 7⃣ @KMbappe évoque ses meilleurs moments en @ChampionsLeague avec le @PSG_inside ❤️💙 pic.twitter.com/kRNaxJBQCS — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 13, 2022

La Ligue des champions, le rêve de Mbappé

« Tous les joueurs rêvent. Rêver c’est gratuit et tout le monde peut le faire. La Ligue des champions c’est la Ligue des champions, je le dis tout le temps. C’est quelque chose d’incroyable de pouvoir fouler la pelouse et vivre ces soirées-là. Ce sont des soirées qui restent dans nos mémoires et qui marquent l’histoire et la mémoire des gens. Donc c’est sur que c’est un honneur de pouvoir participer à cette compétition », assure-t-il au micro de PSG TV avant de revenir sur l'un de ses plus beaux souvenirs européens à Paris.

«Etre ovationné par le Parc de Princes, c’est spécial»