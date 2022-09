Foot - PSG

PSG : Après la Juventus, Neymar en voulait à Kylian Mbappé

Publié le 13 septembre 2022 à 22h00 par Thomas Bourseau

Alors que Neymar l’avait servi de la meilleure des manières via une louche pour l’ouverture du score du PSG face à la Juventus la semaine dernière (2-1), le champion du monde tricolore ne lui a pas rendu la pareille au retour des vestiaires. Ce qui a grandement frustré Neymar qui ne s’en est pas caché. Explications.

Après l’épisode du penaltygate survenu le 13 août dernier face à Montpelier, Neymar et Kylian Mbappé semblaient être passés à autre chose. En témoignait la sublime passe décisive du Brésilien pour le Français dès la 5ème minute de jeu mardi dernier pour l’ouverture du score du PSG lors de la réception de la Juventus (2-1). Ayant doublé la mise, Mbappé n’a pas servi Neymar en retour à la 51ème minute lors qu’il s’est incrusté dans la surface turinoise pour signer un coup du chapeau, sans succès.

Trop en colère après Mbappé, Neymar a refusé de parler à la presse après la Juventus

Un choix qui a fait enrager Neymar qui était pourtant seul au second poteau. D’ailleurs, le Brésilien a été aperçu irrité devant Luis Campos en quittant le terrain à la fin du match, en snobant le conseiller football du PSG. D’après Goal , le numéro 10 du Paris Saint-Germain ne serait pas venu parler aux diffuseurs de la Ligue des champions comme le club lui avait demandé après avoir discuté avec les attachés de presse du PSG et Luis Campos en raison de son agacement après l’oubli de Mbappé durant le match. En outre, Neymar aurait lâché cette déclaration en plaisantant en interne. « T’es sûr ? Vraiment ? Parce que si je parle ce soir… Ça va faire des problèmes ! ».

Galtier affirme n’avoir «rien senti de négatif par rapport à cette situation»