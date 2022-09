Foot - PSG

L'énorme coup de pression de Campos et Galtier à Neymar

Publié le 12 septembre 2022 à 20h00 par Dan Marciano

Avant le lancement de cette saison, Neymar s'est entretenu avec Christophe Galtier et Luis Campos, hommes forts du projet parisien. Au cours de l'une de ces réunions, les deux hommes n'auraient pas hésité à mettre sous pression le joueur brésilien, décevant lors du dernier exercice sous le maillot du PSG.

La saison dernière, les stars ont déçu au PSG. Que ce soit Lionel Messi ou Neymar, ils n'ont pas réussi à performer en Ligue des champions. Déçu de la prestation de ses joueurs, le public du Parc des Princes n'avait pas hésité à les siffler. Suite à cet épisode, Neymar aurait eu une discussion avec ses dirigeants.

PSG : Neymar écrit l'histoire, la sortie poignante de Galtier https://t.co/evcPfLjmAt pic.twitter.com/gh1LuMLZpV — le10sport (@le10sport) September 10, 2022

Campos et Galtier ont prévenu

Selon Marc Mechenoua, Luis Campos et Christophe Galtier n'ont pas hésité à mettre la pression sur Neymar avant que la nouvelle saison ne débute. « Je sais que Neymar a eu des discussions avec le staff parisien, notamment Luis Campos et Christophe Galtier. Il y a une sorte de feuille de route qui lui a été fixée. Pas en termes d’objectif, mais en termes de travail » a confié le journaliste de Goal au micro de France Bleu.

Le message est passé chez Neymar

Un discours qui a fonctionné. Depuis le début de la saison, Neymar est l'homme fort du PSG. Auteur de huit buts et de six passes décisives en Ligue 1, le joueur brésilien paraît affuté et prêt à affronter les prochains obstacles.