Foot - PSG

PSG : Nouveau calvaire en vue pour Achraf Hakimi ?

Publié le 12 septembre 2022 à 13h30 par Bernard Colas mis à jour le 12 septembre 2022 à 13h31

Copieusement sifflé lors des deux derniers déplacements du PSG à Tel-Aviv en raison de sa prise de position en faveur de la Palestine, Achraf Hakimi s’apprête à retourner en Israël pour le match de Ligue des champions contre le Maccabi Haifa, de quoi s’interroger sur l’accueil qui attend le latéral droit marocain.

Pour son premier match officiel avec le PSG le 1er août 2021, Achraf Hakimi connaissait un baptême du feu compliqué face au LOSC lors du Trophée des Champions. Outre la défaite parisienne ce soir-là, l’international marocain avait été conspué à chaque prise de balle durant toute la rencontre se disputant à Tel-Aviv. La raison ? Le soutien du joueur pour la Palestine quelques mois auparavant alors que les tensions dans le conflit israélo-palestinien s'accentuaient. Cette année, Achraf Hakimi a de nouveau été ciblé contre le FC Nantes, toujours à Tel-Aviv. En sera-t-il de même mercredi en Ligue des champions ?

« Il y aura des sifflets, mais je pense que ce sera dirigé contre l’équipe adverse en général »

Cette semaine, le PSG retourne en Israël pour affronter le Maccabi Haifa. Une rencontre qui pourrait être moins mouvementée pour Achraf Hakimi. « Au bout de deux fois, la presse ici s’en était fait écho. Beaucoup avaient trouvé les sifflets un peu bêtes. Il y aura des sifflets, mais je pense que ce sera dirigé contre l’équipe adverse en général. Maintenant, ici, la politique n’est jamais loin. Tu ne peux pas empêcher certains de faire le lien entre la politique et le sport , confie pour Le Parisien Jonathan Serero, journaliste français basé en Israël, estimant par ailleurs que la tenue du match à Haifa change la donne. C’est une ville de coexistence entre juifs et arabes. Avec donc beaucoup de fans qui soutiennent aussi la cause palestinienne et, donc, ne siffleront pas Hakimi. »

Mercato - PSG : Interpellé par Mbappé, Hakimi lâche sa réponse https://t.co/IbbUmqZBVt pic.twitter.com/EoRq7DmWCN — le10sport (@le10sport) September 11, 2022

« Les gens ne parlent pas d’Achraf Hakimi »

Supporter du Maccabi, Shoham reconnaît qu’Achraf Hakimi n’est pas au centre des discussions à quelques jours du match face au PSG. « Les gens ne parlent pas de lui , assure-t-il dans les colonnes du Parisien . Connaissant la mentalité israélienne, il peut très bien y avoir autant voire encore plus de sifflets, vu que le stade sera plein, et en même temps il peut y avoir un soutien du noyau arabe de nos supporters. »

« Je serai avec l’équipe, ce n’est pas un problème pour moi »