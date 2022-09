Foot - Mercato - PSG

Un départ pour Chelsea ? La réponse tombe pour Campos

Publié le 16 septembre 2022 à 12h15 par Thomas Bourseau

Pour épauler Graham Potter qui a été nommé entraîneur de Chelsea la semaine dernière après le limogeage de Thomas Tuchel, les dirigeants des Blues auraient coché le nom de Luis Campos pour s’occuper de la section sportive du club londonien. Mais finalement, ce serait Christoph Freund le grand favori des décideurs de Chelsea.

Depuis le 10 juin dernier, Luis Campos est officiellement le conseiller football du PSG et occupe toujours son rôle de conseiller externe du Celta Vigo. Cependant, avec le licenciement de Thomas Tuchel la semaine dernière, le duo de propriétaire Todd Boehly et Clearlake Capital ont nommé Graham Potter à la tête de Chelsea avec la ferme intention de mettre en place un directeur sportif. Luis Campos figurerait dans les petits papiers du club londonien.

Campos et Freund, les finalistes de ces dernières heures

Et ce n’est pas The London Evening Standard qui affirmera le contraire. Dans la journée de jeudi, le média anglais expliquait cependant que le conseiller football du PSG était à la lutte avec Christoph Freund, directeur sportif du RB Salzbourg.

Christoph Freund, grand favori de Chelsea