PSG : Campos reçoit un avertissement de taille pour ce transfert

Rafael Leao a été une piste estivale activée par Luis Campos à en croire différents médias lors de la deuxième partie du mercato dans le cadre du remplacement d’Arnaud Kalimuendo. Cependant, le conseiller football du PSG n’est pas arrivé à ses fins. Et si ce dernier avait des plans pour l’attaquant du Milan AC à l’avenir, ils seraient susceptibles d’être rapidement chamboulés d’après Paolo Maldini.

Lors de la première quinzaine d’août, avant que Mauro Icardi signe en faveur de Galatasaray lors de la date butoir du marché turc début septembre, Christophe Galtier perdait une autre cartouche offensive en la personne d’Arnaud Kalimuendo en raison de son transfert au Stade Rennais. De quoi pousser l’entraîneur du PSG à réclamer un renfort offensif qu’il a finalement eu en la personne de Carlos Soler.

Cependant, Luis Campos semblait avoir jeté son dévolu sur deux autres profils avant d’accueillir l’ancien du FC Valence à la fin du mercato. En effet, les noms de Marcus Rashford et de Rafael Leao sont revenus avec insistance à la mi-août. Pour ce qui est de Leao, Chelsea avait également été sur le coup tout en formulant une proposition verbale de transfert, que le Milan AC a formellement refusé comme Paolo Maldini l’a rappelé au micro de Sky Sport ces dernières heures. « Nous avons refusé l'offre verbale de Chelsea pour Leão ».

AC Milan director Paolo Maldini tells Sky: "We're now in talks to extend the contracts of Ismael Bennacer, Pierre Kalulu and Rafa Leão. We want them to stay, it's also up to the players". 🔴⚫️ #ACMilan "We turned down Chelsea verbal bid for Leão", Maldini has confirmed. pic.twitter.com/yn387kl8cC