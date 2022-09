Foot - Mercato - PSG

PSG : Luis Campos a du soucis à se faire pour son chouchou

Publié le 15 septembre 2022 à 07h30 par Thibault Morlain

Si Luis Campos a réalisé un gros mercato cet été au PSG, le Portugais a tout de même connu certains échecs. Cela aurait notamment été le cas avec Rafael Leao. Après avoir connu l’attaquant au LOSC, Campos aurait tenté de le débaucher au Milan AC. En vain, Leao est toujours en Lombardie et à l’avenir, la tâche du PSG pourrait se compliquer.

A l’heure de faire le bilan du dernier marché des transferts, le PSG garde certains regrets. En effet, tous les voeux de Luis Campos n’ont pas été exaucés. Si le gros échecs du mercato reste le transfert avorté de Milan Skriniar, en attaque, le PSG a rencontré plusieurs couacs dans la quête d’un attaquant. Le conseiller sportif parisien était notamment intéressé à l’idée de s’offrir les services de Rafael Leao, déjà passé par la Ligue 1 avec le LOSC. Une opération qui n’a finalement abouti à rien puisque Leao est toujours un joueur du Milan AC.

Transferts : Le PSG lâche un message inquiétant pour le mercato https://t.co/1tq1Mh441g pic.twitter.com/wcGMiYShXS — le10sport (@le10sport) September 14, 2022

Une prolongation au Milan AC ?

D’ailleurs à Milan, on tient énormément à Rafael Leao. Et étant donné que l’attaquant de Stefano Pioli éveille les convoitises, les Lombards n’entendent pas rester les bras croisés. Ainsi, depuis plusieurs semaines maintenant, il est question d’une possible prolongation pour le Portugais, lui qui est actuellement sous contrat jusqu’en 2024. Directeur sportif du Milan AC, Paolo Maldini a d’ailleurs fait le point sur le dossier Leao, confiant : « Nous sommes déjà en discussion depuis longtemps, avec Rafa, avec Bennacer et avec Kalulu. Tous les renouvellements peuvent être simples ou compliqués : la volonté du joueur fait beaucoup, car la volonté du club est là ».

Un départ à Manchester City ?