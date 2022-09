Foot - Mercato - PSG

PSG : Le mercato de Campos contrarié par une offre à 80M€ ?

Publié le 16 septembre 2022 à 09h30 par Arthur Montagne

Auteur d'une excellente saison avec l'AC Milan, Rafael Leao n'a pas manqué d'opportunités sur le mercato cet été. Le PSG, et surtout Chelsea, ont tapé à la porte du club lombard. Les Blues auraient transmis une offre avoisinant les 80M€, refusée par les Rossoneri. Mais le dossier semble très loin d'être terminé.

Représenté par Jorge Mendes, comme Vitinha et Renato Sanches, Rafael Leao était également dans les petits papiers de Luis Campos cet été. Le nouveau conseiller football du PSG avait effectivement coché le nom du joueur qu'il avait recruté au LOSC, mais il n'était pas le seul. En effet, comme le révèle Gianluca Di Marzio, c'est bien Chelsea qui a été le plus offensif dans ce dossier.

Mercato - PSG : Luis Campos face à une menace colossale pour cet attaquant ? https://t.co/oMbgbHqpvz pic.twitter.com/9MlHG45iIJ — le10sport (@le10sport) September 15, 2022

Milan a refusé 80M€ pour Leao

« Un bijou à sécuriser rapidement, dès que possible. L'AC Milan veut parier sur Rafa Leao, de plus en plus protagoniste sous le maillot des Rossoneri, et l'a montré avec des faits. Dans un marché où tous les clubs doivent tenir compte des coûts et des budgets à respecter, l'AC Milan a renvoyé une offre de 70-80M€ présentée par Chelsea pour l'attaquant portugais (qui dispose d'une clause de 150M€), qui a fait un super début de saison. Dans les derniers jours du marché, en fait, le club anglais a essayé de faire "vaciller" les Rossoneri en mettant une offre très riche sur la table : une proposition, cependant, déclinée par Maldini et Massara. Mais ce dernier devra désormais tenter de résoudre le nœud lié au contrat, l'attaquant né en 1999 arrivant à échéance en 2024 et avec lequel il n'existe toujours pas d'accord économique de renouvellement », assure le journaliste italien au micro de Sky Italia .

