Foot - Mercato - PSG

Campos va enfin sortir du silence, le PSG peut trembler

Publié le 16 septembre 2022 à 16h30 par Arthur Montagne

Nommé conseiller football du PSG cet été, Luis Campos est très discret depuis son arrivée à Paris, à l'inverse de son prédécesseur, Leonardo. Mais après un été agité, et alors que son avenir fait parler ces derniers jours, le dirigeant portugais devrait également commenter les rumeurs au sujet de l'intérêt de Chelsea à son égard. Une sortie très attendue.

Cet été, le PSG a réalisé plusieurs changements majeurs au sein de sa direction. A commencer par le départ de Leonardo, qui avait fait son retour au poste de directeur sportif en 2019. Après une saison décevante, le Brésilien a ainsi cédé son poste à Luis Campos. Proche de l'entourage de Kylian Mbappé, l'ancien dirigeant du LOSC et de l'AS Monaco a été nomme conseiller football du PSG en étant en charge du recrutement du club de la capitale et de la stratégie sportive.

Première interview pour Campos à Paris

Depuis son arrivée, Luis Campos est toutefois très discret depuis son arrivée au PSG, ce qui dénote très clairement avec son prédécesseur Leonardo, réputé pour être un dirigeant qui communique très régulièrement. Mais le conseiller football du club va enfin sortir du silence ! Luis Campos accordera effectivement une interview à Rothen S'enflamme sur RMC ce jeudi à 18h. Une sortie très attendue.

Avenir, mercato... les sujets brûlants

Et pour cause, les sujets ne manquent pas. Le plus chaud sera probablement son avenir. Luis Campos est effectivement annoncé dans le viseur de Chelsea et sera interrogé sur ses intentions concernant son futur seulement quelques mois après son arrivée PSG. Autre sujet très important : le mercato. Et pour cause, les Parisiens ont beaucoup vendu, mais n'ont pas obtenu tous les transferts attendus. L'échec concernant Milan Skriniar sera probablement évoqué également tandis qu'une réponse à propos de sa relation avec Antero Henrique sera également scrutée.