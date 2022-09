Foot - Mercato - PSG

Une offensive programmée pour Skriniar, la réponse est imminente

Publié le 16 septembre 2022 à 07h30 par Bernard Colas

Malgré le forcing effectué par le Paris Saint-Germain lors du dernier mercato estival, l’Inter n’a pas laissé partir Milan Skriniar, actuellement dans sa dernière année de contrat. Les Nerazzurri sont donc désormais sous pression et veulent à tout prix conserver leur joueur. La réponse pourrait d’ailleurs tomber très vite, alors que Luis Campos reste à l’affût.

Si le PSG a mis la main sur six renforts au cours du dernier mercato estival, Luis Campos et Christophe Galtier grinçaient tout de même des dents au lendemain du 2 septembre. Et pour cause, les deux hommes avaient fait de l’arrivée d’un défenseur une priorité, et Milan Skriniar était l’heureux élu. Malgré de longues discussions avec l’Inter, le Paris Saint-Germain n’est pas parvenu à ses fins, mais les dirigeants ne s’avouent pas vaincus.

Le PSG n’oublie pas Skriniar

En effet, le PSG compte revenir à la charge pour Milan Skriniar, qui est entré dans sa dernière année de contrat. Une offensive dès le mois de janvier ne serait pas à exclure pour l’international slovaque, à moins que l’écurie parisienne décide d’attendre l’été prochain afin de recruter sa priorité sans débourser d’indemnité de transfert. Mais de son côté, l’Inter compte tout faire pour éviter de voir son joueur plier bagage.

L’Inter va passer à l’action

Du côté de l’Inter, on espère en effet convaincre Milan Skriniar d’apposer sa signature sur un nouveau bail, et ce malgré l’offre supérieure du PSG. « Nous savons que le joueur a reçu une offre de 8M€ du PSG, l'Inter ne peut pas s'aligner. Le club offrira au joueur 6 à 6,5M€ pendant la trêve », a expliqué le journaliste Fabrizio Biasin sur CalcioMercato.it . L’international slovaque aura donc une décision importante à prendre pour son avenir, et son temps de réflexion sera court.

Une réponse rapide de Skriniar est attendue