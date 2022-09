Foot - Mercato - PSG

PSG : Campos sur le point de craquer pour Skriniar ?

Publié le 15 septembre 2022 à 19h15 par Axel Cornic

Du côté du Paris Saint-Germain on semble prêt à tout afin de recruter Milan Skriniar, encore plus depuis la blessure de Presnel Kimpembe, qui fragilise énormément la défense. S’il faudra trouver un terrain d’entente avec l’Inter, il existerait d’ores et déjà un accord avec le joueur, dont le contrat se termine en juin 2023.

Ça devait être lui le gros coup de Luis Campos en défense. Pourtant, Milan Skriniar n’est jamais arrivé au PSG et devrait vivre un automne particulièrement mouvementé, avec la fin de son contrat qui approche à grands pas.

L’Inter veut absolument prolonger Skriniar

S’il ne prolonge pas, il pourra s’engager avec le PSG dès le 1er janvier prochain., mais l’Inter souhaite éviter un tel scénario. Ainsi, Tuttosport a annoncé que des négociations devraient bientôt débuter pour prolonger son contrat et ainsi éloigner le danger parisien. Pour le moment, les Nerazzurri voudraient offrir près de 6,5M€ à Milan Skriniar, soit le double de ce qu'il gagne actuellement.

Le PSG prêt à augmenter son offre