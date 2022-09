Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tous les détails du nouveau contrat de Skriniar

Publié le 15 septembre 2022 à 12h45 par Axel Cornic

Les prochaines semaines seront très importantes pour la suite du feuilleton Skriniar, qui reste la priorité du Paris Saint-Germain après les échecs de cet été. L’Inter souhaiterait absolument le prolonger afin d’éviter de le voir filer à la fin de son contrat en juin prochain et les bases des négociations seraient déjà posé, avec un rendez-vous déjà fixé pour la fin de la trêve internationale.

Il y a un gros problème en défense au PSG ! Alors qu’il a quasiment doublé tous les postes lors du mercato, Luis Campos s’est clairement raté en ce qui concerne le poste de défenseur. La faute à d’interminables négociations avec l’Inter pour Milan Skriniar, une piste qui devrait redevenir d’actualité cet hiver.

Skriniar, plus gros salaire de l’Inter

D’après les informations de Calciomercato.com , les dirigeants de l’Inter souhaiteraient faire de Milan Skriniar l’un des plus gros salaires du club. Il devrait ainsi rejoindre Marcelo Brozovic et Lautaro Martinez, qui émargent à près de 6,5M€ par an.

