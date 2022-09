Foot - Mercato - PSG

PSG : Kimpembe relance un gros dossier du mercato

Publié le 15 septembre 2022 à 11h10 par La rédaction

Longtemps à la recherche d’un dernier défenseur central sur le mercato estival, Luis Campos avait jeté son dévolu sur Milan Skriniar. Cependant, le conseiller sportif du PSG avait décidé de laisser de côté cette piste, après l’échec des négociations avec l’Inter Milan. Pourtant, le Portugais ne semble rien lâcher avec l’international slovaque, et il pourrait revenir à la charge…

Le PSG continue de prospecter sur le marché des transferts. Comme à son habitude, Luis Campos continue de chercher de nouveaux profils à incorporer au sein du PSG, et ce malgré la clôture du mercato estival. Parmi ces pistes, on retrouverait encore Milan Skriniar, qui serait toujours une priorité pour la direction parisienne. Et ce dossier pourrait bien être relancé…

La blessure de Kimpembe relance le mercato

Ainsi, Tuttosport confirme les récentes révélations de L'EQUIPE , selon lesquelles le Paris Saint-Germain pourrait se mettre à la recherche d’un défenseur central, et ce assez urgemment. En effet, avec la blessure de Presnel Kimpembe, out pour un mois, les dirigeants parisiens souhaiteraient ajouter un nouveau défenseur central dans l’effectif, puisqu’actuellement, c’est un milieu de terrain qui remplace l’international français : Danilo Pereira.

Milan Skriniar, cible numéro 1

Par ailleurs, le quotidien transalpin affirme que pour les dirigeants du PSG, il ne serait pas question de prospecter du côté des agents libre : la grande priorité parisienne, ce serait toujours Milan Skriniar. Luis Campos va donc travailler afin de faire venir le défenseur de l’Inter Milan dans la capitale…