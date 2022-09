Foot - Mercato

Mercato : Les cartes rebattues pour le grand retour de Zidane ?

Publié le 17 septembre 2022 à 06h15 par Thomas Bourseau

Profitant de sa pause depuis son départ du Real Madrid en 2021, Zinedine Zidane attendrait son heure pour l’Équipe de France. Cependant, l’option Juventus ne déplairait pas au principal intéressé. Bien au contraire.

Il est sans club depuis son choix de quitter le Real Madrid au printemps 2021. Et depuis, Zinedine Zidane ne cesse d’être lié à des clubs tels que Manchester United, le PSG et plus récemment Chelsea avant que Graham Potter soit nommé.

Zidane privilégie toujours l’Équipe de France

À l’instant T, la priorité absolue du champion du monde 98 serait de prendre les rênes des Bleus. C’est en effet la tendance que Tuttosport a confirmé ces dernières heures. Le plan de Zinedine Zidane serait d’attendre patiemment que le Mondial touche à sa fin, le contrat de Didier Deschamps arrivant à expiration à la fin de l’année civile à la tête de l'Équipe de France.

Zidane ne serait pas contre le fait d’entraîner la Juventus