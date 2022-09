Foot - Mercato - OM

OM : Malaise en interne à cause du mercato

Publié le 17 septembre 2022 à 02h15 par Guillaume de Saint Sauveur

Depuis maintenant plusieurs périodes de mercato, Frank McCourt réclame un nombre de plus en plus important de ventes afin de remplir les caisses de l’OM, mais Pablo Longoria peine à atteindre les objectifs fixés à cet effet. Ce qui commencerait sérieusement à agacer le propriétaire américain…

C’est un fait, l’OM a vécu un mercato estival 2022 très agité avec douze nouvelles recrues sur le marché des transferts : le retour de prêt de Samuel Gigot, mais également Isaak Touré, Jonathan Clauss, Luis Suarez, Chancel Mbemba, Ruben Blanco, Nuno Tavares, Jordan Veretout, Alexis Sanchez, Eric Bailly, Issa Kaboré et enfin Amine Harit. En revanche, l’OM a eu beaucoup plus de mal à dégraisser…

Peu de ventes cet été à l’OM

Si l’on exclut les départs libres comme celui de Cédric Bakambu à l’Olympiakos officialisé vendredi ainsi que les départs en prêt, Pablo Longoria n’a réussi à boucler que trois ventes au cours du mercato estival : Lucas Perrin, Luan Peres et Duje Caleta-Car, trois départs qui ont rapporté au total un peu plus de 13M€ à l’OM.

McCourt irrité par la situation

Et comme l’a révélé L’EQUIPE, Frank McCourt serait de plus en plus irrité face ce constat, alors que le propriétaire de l’OM ne cesse de réclamer à Pablo Longoria depuis plusieurs années que davantage de ventes soient actées afin de remplir les caisses. Ambiance…