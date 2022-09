Foot - Mercato

Bakambu, Tudor, McCourt… Toutes les infos mercato du 16 septembre

Publié le 16 septembre 2022 à 12h02 par La rédaction

Alors que le mercato estival vient de fermer ses portes, l'heure est au bilan, et certains clubs s'activent même déjà pour le mois de janvier. Le 10 Sport vous propose de retrouver les dernières informations sur le marché des transferts.

Bakambu a fait ses adieux à l'OM

À travers un message diffusé sur son compte Instagram , Cédric Bakambu a fait ses adieux aux supporters de l'OM, lui qui a résilié son contrat pour rejoindre l'Olympiakos avec un bail de deux ans à la clé : « C’est la fin de la parenthèse OM. On aura vibré jusqu’au bout durant cette campagne de qualification en LDC la saison dernière. Un grand merci à tous pour votre soutien et vos messages durant ces quelques mois. Je vous souhaite à tous beaucoup de bonheur dans votre vie de supporter de ce beau club mais surtout dans vos vies personnelles. Que Dieu vous garde » , a lâché le buteur congolais. À noter que ni l'OM ni l'Olympiakos n'ont pour l'instant communiqué sur cette opération.



OM : Tudor sur les tablettes de la Juventus ?

La Repubblica annonce qu'Igor Tudor, l'entraîneur de l'OM, est apprécié par les dirigeants de la Juventus Turin en vue de l'été prochain. Il faut dire que Massimiliano Allegri malgré un contrat à hauteur de 7M€ par an jusqu'en 2025, n'a pas les résultats escomptés en ce début de saison sur le banc de la Vieille Dame . Reste à savoir si l'option Tudor sera effectivement creusée par la Juve.



OM : McCourt et son entourage veulent plus de ventes