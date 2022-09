Foot - Mercato - PSG

Le transfert de Neymar réclamé ? Campos met les choses au clair

Publié le 16 septembre 2022 à 19h30 par Pierrick Levallet

Lors de ce mercato estival, Neymar était annoncé sur le départ. Le Brésilien, qui ne manquait pas de courtisans, était au coeur de quelques rumeurs sur son avenir. Certaines révélaient que Kylian Mbappé n’était pas opposé au départ du joueur de 30 ans. De ce fait, Luis Campos a tenu à rétablir quelques vérités concernant le mercato de Neymar.

S’il affiche une excellente forme cette saison, Neymar était cependant sur le départ cet été. Le Brésilien était au coeur de nombreuses rumeurs au sujet de son avenir et certaines d’entres elles annonçaient que Kylian Mbappé n’était pas contre son transfert, créant une véritable polémique. Plusieurs clubs s’étaient positionnés pour récupérer Neymar lors de ce mercato estival. Mais finalement, la star de 30 ans est resté au PSG pour le plus grand bonheur de Christophe Galtier. Luis Campos a d’ailleurs voulu rétablir quelques vérités concernant le mercato de Neymar.

«J’ai entendu dire que Mbappé aurait demandé le départ de Neymar, mais c’est faux»

« Neymar ? Il n’était pas sur le départ. J’ai entendu dire que Mbappé aurait demandé le départ de Neymar, mais c’est faux. On a toujours compté sur les trois devant » a expliqué le conseiller sportif du PSG au micro de Rothen s’enflamme sur RMC .

«Je le vois impliqué dans le projet du club et très en forme»