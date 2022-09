Foot - Mercato - PSG

Les grandes révélations de Campos sur l'arrivée de Galtier

Publié le 16 septembre 2022 à 19h10 par Dan Marciano

Le PSG a changé d'entraîneur après sa dernière saison décevante en Ligue des champions. Arrivé à Paris pour occuper le rôle de conseiller sportif, Luis Campos a vite jeté son dévolu sur Christophe Galtier, qu'il avait côtoyé au LOSC. Ce vendredi, le responsable parisien a raconté son arrivé, mais aussi celle du technicien français.

Lors de l'émission Rothen Régale , le Portugais a justifié son choix.

« La première chose que j'ai fait, c'est appeler Christophe Galtier »

« C'est toujours très important de comprendre le contexte. Quand le président m'a invité à reprendre ce poste, la première chose que j'ai fait, c'est appeler Christophe Galtier, avant même d'appeler ma femme et ma mère. Je connais ses valeurs, ses capacités, ce qu'il peut apporter. On peut faire un travail ensemble. On a une grande mission » a confié Campos au micro de RMC.

Campos raconte sa relation avec Galtier