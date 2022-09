Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Pour Luis Campos, c’est terminé

Publié le 16 septembre 2022 à 13h15 par Thomas Bourseau

Depuis quelques jours, il est question d’un intérêt de Chelsea pour Luis Campos quand bien même il a juste pris ses fonctions de conseiller football au PSG en juin dernier. Et alors que des discussions auraient eu lieu en coulisse, il serait à présent plus qu’improbable de voir le dirigeant portugais quitter le Paris Saint-Germain pour les Blues. Explications.

Le grand ménage de printemps a eu lieu plus tôt que prévu à Chelsea. Afin de permettre à Graham Potter d’être dans les meilleures dispositions sportives, lui qui a succédé à Thomas Tuchel, le comité de direction de Chelsea penserait à Luis Campos pour prendre en main la direction sportive des Blues .

Christoph Freund, favori pour le job de directeur sportif de Chelsea

Cette tendance a été confirmée par The Athletic ce vendredi. Hormis Luis Campos, Michael Edwards, Paul Mitchell et Christoph Freund seraient les autres pistes explorées. Et à ce jour, il semblerait même que Freund ait une véritable longueur d’avance sur la concurrence et donc le conseiller football du PSG.

Campos, plus dans le coup à Chelsea