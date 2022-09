Foot - Mercato - OM

OM : Encore une grosse dépense pour McCourt ?

Publié le 16 septembre 2022 à 12h10 par Guillaume de Saint Sauveur

Alors que Cédric Bakambu a finalement quitté l’OM pour rejoindre l’Olympiakos du Pirée en Grèce après avoir été poussé vers la sortie tout au long du mercato estival, il semblerait que le buteur congolais ait négocié une jolie somme pour la résiliation de son contrat. Frank McCourt a donc remis la mai à la poche.

Absent de la dernière liste de l’OM en Ligue des Champions et poussé vers la sortie tout au long du mercato, Cédric Bakambu (31 ans) a fini par craquer. Le buteur congolais, seulement six mois après son arrivée libre à l’OM l’hiver dernier, a fini par résilier son contrat et s’est envolé pour la Grèce pour se relancer à l’Olympiakos.

Bakambu a négocié sa sortie

Mais Cédric Bakambu n’a vraisemblablement pas accepté de quitter l’OM sans une belle compensation financière, d’autant que son contrat courait jusqu’en 20245 ! L’EQUIPE indique que l’ancien joueur de Sochaux et de Villarreal n’a pas manqué, au passage, de bien négocier sa résiliation de contrat.

Transferts - OM : McCourt irrité par le mercato de Longoria ? https://t.co/Db2nrwyRT9 pic.twitter.com/f9udahdeKe — le10sport (@le10sport) September 16, 2022

McCourt a remis la main à la poche

En clair, cela signifie que Bakambu a reçu un joli chèque de la part de l’OM, correspondant aux mois de salaire qui lui restait, ou du moins à une partie, jusqu’à la fin initiale de son contrat. Une nouvelle dépense, donc, pour le propriétaire Frank McCourt.