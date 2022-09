Foot - Mercato - OM

OM : Les coulisses du dernier transfert bouclé par Longoria

Publié le 16 septembre 2022 à 10h00 par Hugo Chirossel

Pablo Longoria va atteindre son objectif. Le président de l’OM voulait encore se séparer d’un joueur, et si Bamba Dieng a longtemps été annoncé sur le départ, c’est finalement Cédric Bakambu qui va s’en aller. L’attaquant de 31 ans va résilier son contrat à l’amiable, avant de s’engager avec l’Olympiakos. Arrivé libre l’hiver dernier, son avenir à Marseille semblait bouché. Que ce soit Jorge Sampaoli ou Igor Tudor, aucun des deux techniciens ne comptait réellement sur lui.

Huit mois et puis s’en va. L’aventure de Cédric Bakambu à l’Olympique de Marseille est déjà arrivée à son terme. Jeudi soir, l’attaquant de 31 ans a annoncé la « fin de la parenthèse OM. On aura vibré jusqu’au bout durant cette campagne de qualification en LFC la saison dernière. Un grand merci à tous pour votre soutien et vos messages durant ces quelques mois. Je vous souhaite à tous beaucoup de bonheur dans votre vie de supporter de ce beau club mais surtout dans vos vies personnelles. Que Dieu vous garde. Bakagoal . »

Bakambu va rejoindre l’Olympiakos

Comme l’indique L’Équipe , Cédric Bakambu a résilié contrat à l’amiable avec l’OM et va s’engager pour deux saisons avec l’Olympiakos. Une situation provoquée par le non-transfert de Bamba Dieng. L'international sénégalais a été poussé vers la sortie tout au long du mercato estival, mais a finalement vu son départ vers l’OGC Nice être avorté. Pablo Longoria l’a souvent répété, il veut un groupe de 22 joueurs, il y en avait donc un de trop. Le président marseillais doit également composer avec la pression mise par Frank McCourt. Le propriétaire du club n’a pas apprécié le peu de ventes réalisées cet été.

Sampaoli ne comptait déjà plus sur lui