Transferts - OM : McCourt irrité par le mercato de Longoria ?

Publié le 16 septembre 2022 à 08h10 par Guillaume de Saint Sauveur

Ces dernières années, l’OM a eu beaucoup de mal à atteindre les objectifs de vente fixés par Frank McCourt sur le marché des transferts. Et le l’homme d’affaires américain, ainsi que ses équipes, comment à tout doucement s’agacer en coulisses du manque de résultats de Pablo Longoria au sujet de ses ventes sur le mercato.

Ce mercato estival 2022 a une nouvelle fois été très agité pour l’OM, avec pas moins de douze nouvelles recrues sur le marché des transferts : Samuel Gigot qui revenait de prêt de Russie après son transfert l’hiver dernier, mais également Isaak Touré, Jonathan Clauss, Luis Suarez, Chancel Mbemba, Ruben Blanco, Nuno Tavares, Jordan Veretout, Alexis Sanchez, Eric Bailly, Issa Kaboré et enfin Amine Harit.

Très peu de ventes cet été

En revanche, une fois de plus, l’OM n’a pas forcément atteint l’objectif de ventes qui avait été fixé en interne avec de nombreux libres comme (Kamara, Mandanda, Alvaro, Bakambu) et des départs en prêt (Radonjic, Luis Henrique, Lirola, De La Fuente, Strootman, Milik, Amavi). Seuls quelques éléments indésirables tels que Lucas Perrin, Luan Peres et Duje Caleta-Car ont été vendus, rapportant au total un peu plus de 13M€.

McCourt et ses proches agacés