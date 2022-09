Foot - Mercato - OL

OL : La vérité sur le transfert de Lucas Paqueta

Publié le 16 septembre 2022 à 05h15 par Thibault Morlain

Cet été, sur le marché des transferts, l’OL a fini par se séparer de Lucas Paqueta. Malgré l’importance du Brésilien chez les Gones, un accord a été trouvé avec West Ham pour le transfert du milieu offensif. Mais pourquoi une telle décision ? A l’OL, on a justifié le départ de Paqueta.

Dans les derniers jours du mercato, Lucas Paqueta a donc fait ses valises. Le Brésilien a quitté l’OL pour filer en Premier League. Il s’est alors engagé avec West Ham. Une opération qui a d’ailleurs permis aux Gones de renflouer les caisses puisque le montant du transfert est de 61M€, bonus compris. Mais d’un point de vue sportif, la perte est bien évidemment importante pour l’OL…

Mercato : Courtisé par Campos, il a recalé le PSG pour cette raison https://t.co/twRBLHNv8m pic.twitter.com/uM8kVfbujH — le10sport (@le10sport) September 11, 2022

« Il y a un aspect économique »

Pourquoi l’OL a-t-il alors accepté de vendre Lucas Paqueta ? Directeur du football lyonnais, Vincent Ponsot s’est expliqué pour Olympique et Lyonnais . Il a alors expliqué à propos du départ de Paqueta : « Il y a un aspect économique et un autre de savoir si le joueur veut faire partie du projet ou non. On a dit que le changement par rapport à l’année dernière était d’avoir des joueurs impliqués dans le projet. Il faut avoir envie de rester. Avec Lucas, on a eu des discussions en mars, en avril et même pendant l’été parce qu’il n’y avait pas forcément les clubs qu’il espérait ».

« Il souhaitait partir »