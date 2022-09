Foot - PSG

PSG : Une sanction à venir contre Neymar ?

Publié le 16 septembre 2022 à 04h30 par Thibault Morlain

Buteur face au Maccabi Haïfa ce mercredi en Ligue des Champions, Neymar a contribué à la victoire du PSG (1-3). Pour autant, après cette rencontre, le Brésilien était plutôt remonté contre l’arbitrage après avoir reçu un carton jaune pour sa célébration. Neymar s’est alors lâché sur les réseaux sociaux. De quoi lui valoir une future sanction ?

Au terme d’un match piège, le PSG est reparti d’Israël avec une victoire contre le Maccabi Haïfa (1-3). Un succès possible grâce à Lionel Messi, Kylian Mbappé et Neymar. Le Brésilien a inscrit le 3ème et dernier but des Parisiens et suite à cela, il a célébré comme il le fait depuis un certain temps maintenant avec une grimace. Problème, l’arbitrage de la rencontre a jugé cette célébration déplacée et a alors sanctionné Neymar d’un carton jaune. De quoi déclencher la colère du Brésilien sur le terrain, qui n’a pas compris ce qui arrivait.

« Manque de respect total pour l’athlète »

Et sur les réseaux sociaux, Neymar en a suite remis une couche après la rencontre. Sur Twitter, le numéro 10 du PSG a alors poussé un coup de gueule contre l’arbitre de ce match de Ligue des Champions, Daniel Siebert. « Manque de respect total pour l’athlète. Ce genre de chose ne peut pas arriver. Je prends le jaune pour n’avoir tout simplement rien fait. Et l’arbitre ? Il ne dit même pas qu’il s’est trompé. C’est un grand manque de respect », a lâché Neymar. Forcément, cela n’est clairement pas passé inaperçu.

Falta de respeito total com o atleta. Esse tipo de coisa não pode acontecer.. tomo o amarelo por simplesmente não ter feito nada e continuo prejudicado. E o juiz? Nem dizer que errou, ele vai! Muita falta de respeito — Neymar Jr (@neymarjr) September 14, 2022

Le précédent Manchester United

Ce coup de gueule de Neymar pourrait-il lui valoir certains ennuis ? Ce n’est pas la première fois que le joueur du PSG se plaint de l’arbitrage en Ligue des Champions. En 2019, il s’était déjà montré très virulent à la suite de l’élimination face à Manchester United, notamment après le penalty sifflé pour une main de Presnel Kimpembe. Des paroles qui avaient alors coûté cher à Neymar. En effet, l’UEFA avait sévit et le joueur du PSG avait été suspendu pour 3 matchs en Ligue des Champions. Cela sera-t-il à nouveau le cas après sa sortie de ce mercredi soir ? Affaire à suivre…