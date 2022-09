Foot - Mercato - OM

OM : Vers un énorme coup de tonnerre pour l'avenir de Tudor ?

Publié le 16 septembre 2022 à 11h10 par Arthur Montagne

Nommé sur le banc de l'OM au début de l'été afin de remplacer Jorge Sampaoli, Igor Tudor a d'abord été vivement critiqué avant de finalement convaincre tout le monde à Marseille notamment grâce au bon début de saison en Ligue 1. D'ailleurs, la Juventus aurait également été convaincue par le technicien croate.

Cet été, l'OM a connu un changement majeur avec le départ de Jorge Sampaoli qui a décidé de quitter le club seulement un an après son arrivée. Le technicien argentin était déçu par les ambitions du club phocéen sur le mercato et a donc décidé de démissionner, remplacer très rapidement par Igor Tudor.

OM : Les mots forts d'Igor Tudor après cette terrible décision https://t.co/9a5cXxCzeq pic.twitter.com/Uo8DxPZmb6 — le10sport (@le10sport) September 12, 2022

Tudor visé par la Juve ?

Et après des débuts très compliqués, notamment à cause de ses méthodes qui ont engendré quelques conflits en interne, Igor Tudor semble enfin avoir convaincu les Marseillais. Mais pas seulement. En effet, alors que la Juventus connaît un début de saison plus que poussifs, La Repubblica annonce qu'Igor Tudor est apprécié par les dirigeants turinois, notamment en vue de l'été prochain.

Le contrat d'Allegri est blindé