Après son mercato, Campos passe aux aveux et clashe Henrique

Publié le 16 septembre 2022 à 21h10 par Dan Marciano

Le PSG a fait confiance à un duo pour composer au mieux l'équipe et se montrer performant lors du dernier mercato estival. Luis Campos avait un œil sur le recrutement, tandis qu'Antero Henrique avait pour mission de dégraisser l'effectif. Mais interrogé sur le marché des transferts, le conseiller sportif n'a pas hésité à tacler son compatriote

Un duo de Portugais a été à la tête du mercato parisien. Arrivé pour occuper le rôle de conseiller sportif, Luis Campos a joué un rôle majeur dans le recrutement du PSG. Pour l'accompagner dans sa mission, Nasser Al-Khelaïfi a enregistré le retour d'Antero Henrique. Ancien directeur sportif du PSG, il avait pour mission de dégraisser l'effectif. Mission réussie puisque plus de vingt joueurs ont quitté la capitale, tandis que le club a enregistré l'arrivée de six recrues : Vitinha, Nordi Mukiele, Hugo Ekitike, Renato Sanches, Fabian Ruiz et Carlos Soler.

« Si je suis satisfait du mercato ? Non »

Mais malgré cette activité, Luis Campos n'a pas caché sa déception lors de l'émission Rothen Régale . « Si je suis satisfait du mercato ? Non. Car à la fin du mercato, on n'a pas l'équilibre parfait. On a une énorme qualité dans l'effectif, il n'y a pas de doute. Après, au final, on n'arrive pas à la perfection. C'est toujours difficile d'avoir la perfection mais on essaye de travailler pour en être le plus proche possible. C'est un grave problème pour nous qui travaillons tous les jours » a-t-il confié au micro de RMC . Le Portugais a apporté plus de précisions.

« Arrive la dernière semaine mais tout est beaucoup plus cher ! On est arrivés à la fin »

« Avec 54 joueurs et le fair-play financier qui conditionne beaucoup, le PSG a l'obligation de d'être dans les clous du fair-play financier. On a commencé à faire le design de notre équipe, on a pensé à comment réduire et, avec un fair-play financier complexe, on a pris des mesures complexes. On a mis en place un modèle différent, avec des responsables du mercato pour la partie économique, et moi plus sur le sportif. On a une première semaine, on a réussi à faire Vitinha qui était une priorité, c'est très bien et il joue. Après, on a six ou sept semaines où il ne se passe rien. Arrive la dernière semaine mais tout est beaucoup plus cher ! On est arrivés à la fin et on a été très conditionnés par le modèle qu'on a trouvé et on a laissé le sportif, je n'irais pas jusqu'à dire sans une jambe, mais avec une pièce du puzzle manquante » a confié Campos.

« On n'a pas vendu beaucoup de joueurs, c'est pour ça que je dis qu'on n'a pas fait un bon mercato »